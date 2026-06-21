Cristi Chivu are emoții: ce se întâmplă cu transferul pe ruta Liverpool - Inter

„Nerazzurrii” i-au făcut lui Liverpool o ofertă de 21 de milioane de lire sterline, dar conform lui Fabrizio Romano „cormoranii” nu au ajuns la o înțelegere cu Inter.

Este vorba despre Curtis Jones, fotbalist pe care Cristi Chivu vrea să îl aducă cu orice preț la Inter.

Unul dintre jucătorii pe care Cristi Chivu i-a dorit cu insistență la Inter pare tot mai greu de adus.

Conducerea lui Inter are mare încredere în Cristi Chivu , după ce antrenorul a făcut eventul în Italia.

Curtis Jones este un jucător produs de academia „cormoranilor”, iar cifrele sale în tricoul lui Liverpool sunt: 228 de meciuri, 22 de goluri și 25 de assist-uri.

35 de milioane de euro este cota mijlocașului englez de 25 de ani, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Cristi Chivu pregătește transferul: Bastoni, drum liber înspre Real Madrid sau Barcelona

Alessandro Bastoni se află pe lista de transferuri a lui Real Madrid și a Barcelonei, madrilenii făcând recent chiar și o ofertă pentru jucătorul de 27 de ani.

Inter s-a orientat către un posibil înlocuitor pentru fundașul italian și sunt foarte aproape să îl aducă pe Evan Ndicka (26 de ani), de la AS Roma, pentru 30 de milioane de euro, conform Il Messaggero.

Astfel că, echipa antrenată de Cristi Chivu este dispusă să îl vândă pe Bastoni în schimbul unei sume cuprinse între 60 și 70 de milioane de euro.

Alessandro Bastoni a bifat 298 de apariții pentru Inter, a marcat opt goluri și a livrat 30 de pase decisive.

Alături de trupa din „Orașul Modei” a câștigat de două ori campionatul, trei Cupe, dar și trei Supercupe ale Italiei.

65 de milioane de euro este cota lui Alessandro Bastoni, conform site-ului de specialitate Transferamrkt.com.