U Cluj a ajuns vineri la Bad Radkersburg (Austria), iar duminică seară a disputat prima partidă de verificare la Nedelisce, adversară fiind Croația U19. Echipa lui Cristiano Bergodi a pierdut neașteptat, scor 1-2.

U Cluj - Croația U19 1-2, în primul amical al verii

Fără Andrei Coubiș, Mouhamadou Drammeh sau noul portar Neofytos Michael, care au beneficiat de o vacanță prelungită, U Cluj a aliniat un prim 11 destul de solid în care au apărut și doi jucători aduși în această vară - fundașul central Florent Poulolo și extrema Marius Ștefănescu.

U Cluj a avut un start de meci modest. Croații au deschis scorul după doar câteva minute, în urma unui centrări din flancul drept și a unei finalizări a șeptarului croat.

După alte câteva minute, Croația U19 a marcat pentru 2-0. De acastă dată, după o centrare din lovitură liberă și o lovitură de cap la care portarul Lefter nu a avut replică.

În repriza secundă, Bergodi a apelat la mai mulți fotbaliști cu experiență, precum Chipciu, Nistor, Cristea sau Macalou. De asemea, și-au făcut apariția alți jucători aduși în această vară, cum ar fi Friday Adams sau Alibek Aliev.

U Cluj a reușit însă doar să reducă din handicap. În minutul 81, după un corner, Dorin Codrea a marcat pentru 1-2, iar rezultatul s-a menținut până la final.