VIDEO U Cluj, rezultat șoc în primul amical al verii: eșec cu Croația U19!

U Cluj, rezultat șoc în primul amical al verii: eșec cu Croația U19! Superliga
SPORT.RO
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Universitatea Cluj a pierdut primul amical disputat în cantonamentul din această vară, 1-2 contra reprezentativei U19 a Croației.

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U Cluj a ajuns vineri la Bad Radkersburg (Austria), iar duminică seară a disputat prima partidă de verificare la Nedelisce, adversară fiind Croația U19. Echipa lui Cristiano Bergodi a pierdut neașteptat, scor 1-2.

U Cluj - Croația U19 1-2, în primul amical al verii

Fără Andrei Coubiș, Mouhamadou Drammeh sau noul portar Neofytos Michael, care au beneficiat de o vacanță prelungită, U Cluj a aliniat un prim 11 destul de solid în care au apărut și doi jucători aduși în această vară - fundașul central Florent Poulolo și extrema Marius Ștefănescu.

U Cluj a avut un start de meci modest. Croații au deschis scorul după doar câteva minute, în urma unui centrări din flancul drept și a unei finalizări a șeptarului croat.

După alte câteva minute, Croația U19 a marcat pentru 2-0. De acastă dată, după o centrare din lovitură liberă și o lovitură de cap la care portarul Lefter nu a avut replică.

În repriza secundă, Bergodi a apelat la mai mulți fotbaliști cu experiență, precum Chipciu, Nistor, Cristea sau Macalou. De asemea, și-au făcut apariția alți jucători aduși în această vară, cum ar fi Friday Adams sau Alibek Aliev.

U Cluj a reușit însă doar să reducă din handicap. În minutul 81, după un corner, Dorin Codrea a marcat pentru 1-2, iar rezultatul s-a menținut până la final.

  • Primul 11 al lui U Cluj: Lefter - Mikanovic, Poulolo, Cisse, Techereș - Ayomide, Bic - Stanojev, Mendy, Ștefănescu, Trică
  • Rezerve: Coșa, Chinteș, Cristea, Codrea, Chipciu, Pinho, Simion, Macalou, Nistor, Adams, Aliev, Chukwu
  • Antrenor: Cristiano Bergodi

U Cluj, încă 3 amicale, apoi Europa League, Supercupa și Superliga

Pentru Universitatea Cluj urmează alte trei partide amicale în Austria, după următorul program:

  • 27 iunie: ”U” - Ujpest (locul 7 din prima ligă din Ungaria)
  • 2 iulie: ”U” - FK Vojvodina (locul 2 din prima ligă din Serbia)
  • 3 iulie: ”U” - Nyiregyhaza Spartacus (locul 9 din prima ligă din Ungaria)

Pe 9 iulie, U Cluj va disputa primul meci oficial din noul sezon, contra lui Dinamo Kiev, în prima manșă din turul 1 preliminar Europa League. Trei zile mai târziu, pe 12 iulie, este programată Supercupa României contra Universității Craiova.

Pe 16 iulie, U Cluj va juca manșa retur, de pe teren propriu, contra lui Dinamo Kiev, iar în weekend-ul 18-19 iulie este programată prima etapă din Superliga.

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