Ronaldo, abia al 4-lea favorit pentru 'Balonul de Aur'! Modric are cota 276 sa il ia din nou, Messi e al DOILEA in top! Cum arata cotele

Sezonul excelent al lui Liverpool in Europa aduce doi jucatori de-ai lui Liverpool intre primii trei favoriti pentru 'Balonul de Aur'.

Olandezul Van Dijk are cele mai mari sanse la victoria finala, conform estinarilor facute de casele de pariuri. Fundasul lui Liverpool e urmat de Messi si de colegul Alisson. Messi are cota 2,62 sa castige al 6-lea Balon din cariera, fata de 1,72 Van Dijk si 15 Alisson. Ronaldo nu e vazut cu sanse reale de bookmakeri. Are cota 17! Mbappe e al optulea, cu cota 67, in timp ce Neymar are sanse minore si pentru top 10! Cea mai spectaculoasa cadere nu e insa cea a brazilianului, ci a lui Modric. Croatul are cota 276 sa castige din nou!