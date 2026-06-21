Un total de 63 de echipaje au luat startul în cea de-a patra etapă a sezonului 2026 și, totodată, în ultima desfășurată pe asfalt în actuala ediție. La fel ca anul trecut, lupta pentru prima poziție s-a dat între colegii de la Napoca Rally Academy, Simone Tempestini și Norbert Maior.

Fostul campion european de juniori, aflat la volanul unui Citroën C3 Rally2, a preluat conducerea pe prima probă, desfășurată pe drumul care traversează lacul Tarnița, cu un avantaj de 7,3 secunde. Tempestini a revenit și s-a impus pe următoarele patru probe, astfel că, la finalul primei zile, a urcat în fotoliul de lider, cu timpul de 47:47,2 și un avans de 6,2 secunde. Revenit în campionat, cel mai longeviv pilot de raliuri din istoria României, Bogdan Marișca, a încheiat ziua cu al treilea timp, la 59,8 secunde în urma liderului.

Simone Tempestini a câștigat Raliul Clujului pentru a noua oară

Duminică, Tempestini și-a conservat poziția în clasament. A câștigat doar una dintre cele trei probe speciale, celelalte revenindu-i lui Maior, însă acest lucru a fost suficient pentru a se impune pentru a noua oară în ultimii 11 ani în Raliul Clujului. El a terminat cursa cu un avans de numai două secunde în fața rivalului și totodată colegului său, Norbert Maior, și cu un timp total de 58:47,7. Podiumul de la Cluj a fost completat de Andrei Gîrtofan, care a încheiat cu timpul de 1:00:02,7.

Victoria i-a adus lui Simone și al treilea titlu de campion pe asfalt din cele patru ediții ale competiției, create de Federația Română de Automobilism Sportiv în 2021. De asemenea, Tempestini este lider în clasamentul general după patru etape, cu 134 de puncte, urmat de Andrei Gîrtofan, cu 105,2 puncte, și de Norbert Maior, cu 95,8 puncte.

Reacția lui Tempestini

„Pentru mine este întotdeauna o bucurie să concurez acasă, la Cluj, iar să câștig aici este cu atât mai important. Deja abia aștept ediția de anul viitor”, a declarat Tempestini.

Următoarea etapă din cadrul Campionatului Național de Raliuri va avea loc în perioada 12-13 iulie, la Sibiu, pe macadam, suprafața pe care se vor desfășura toate etapele rămase până la finalul sezonului.