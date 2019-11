Transfer SOC pentru Modric: pleca de la Real in iarna si semneaza cu un club care inca nu exista!

Modric este foarte aproape de o despartire de Real Madrid.

Modric a vrut sa plece de la Real inca din vara, dar Zidane a reusit sa-l convinga sa ramana. Situatia s-ar putea schimba in perioada de transferuri din iarna.

Potrivit presei spaniole, Florentino Perez este dispus sa renunte la Modric inca din iarna tinand cont si de faptul ca intelegerea croatului cu Real Madrid expira in vara iar clubul l-ar putea pierde gratis.

Conform informatiilor din presa spaniola, Modric ar fi ajuns deja la un acord cu Inter Miami, echipa lui David Beckham din Major League Soccer. Clubul lui Beckham va intra in competitie, direct in prima liga, odata cu startul noului sezon in MLS programat in martie anul viitor.

Vice-campion mondial si castigator al Balonului de Aur, Luka Modric are o cota de piata de 20 de milioane de euro conform transfermarkt.de.