A fost la Steaua si CFR Cluj si coleg cu Luka Modric! La 44 de ani, joaca in Liga a 5-a si e sofer pe tir: "Inca mai pot sa joc"

A jucat pentru Dinamo Zagreb si Panathinakos in UEFA Champions League.

A jucat contra Arsenalului lui Thierry Henry in UEFA Champions League, a fost coleg cu Luka Modric si Vedran Corluka, a trecut pe CFR Cluj inainte de primul titlu obtinut de clujeni. Dumitru Mitu joaca in continuare fotbal la 44 de ani in ligile inferioare. In paralel, lucreaza ca sofer pe tir.

"Am fost sofer de tir intr-o companie, apoi m-am certat cu patronul si am plecat. Apoi m-a sunat sa ma intorc. Are si o echipa de fotbal si il ajut sa promoveze. Joc in fiecare saptamana in liga a cincea. Inca mai pot" le-a povestit Mitu croatilor de la Index.

Coleg cu Modric

Dumitru Mitu acorda un interviu pentru Sport.ro in 2018 in care povestea cum i-a convins pe cei de la Dinamo Zagreb sa-l promoveze la echipa mare pe Luka Modric.

El a fost la Steaua intre 1993 si 1995, insa n-a apucat sa joace. A trecut apoi pe la Farul si UTA, inainte sa plece in Croatia unde a jucat intre 1996 si 2004 pentru Osijek si Dinamo Zagreb. A mai jucat apoi la Panathinaikos, Rijeka, CFR Cluj. Ultimul sau club a fost Soimii Pancota, unde a fost si antrenor.