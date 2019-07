Luka Modric ar putea aunge in Serie A! Castigatoarea a 7 trofee Champions League il vrea pe croat! Anuntul momentului in Spania

Luka Modric ar putea ajunge in Serie A.

Luka Modric continua sa atraga atentia multor echipe in aceasta perioada de transferuri, iar ultima echipa care se intereseaza de mijlocasul croat este AC Milan. Castigator al ultimului Balon de Aur, Luka Modric nu se gandeste sa paraseasca Madridul, chiar daca agentii sai i-au transmis ca are multe oferte, de la echipe importante, cum ar fi Inter sau Juventus.

Lui Modric i s-a prelungit contractul automat pentru inca doi ani, din momentul cand a castigat Balonul de Aur, fiind o clauza pe care o au toti jucatorii "galacticilor". In momentul in care un jucator din formatia antrenata de Zidane castiga Balonul de Aur, contractul i se prelungeste automat.

Modric vrea sa se antrenze din greu pentru noul sezon, pentru a nu mai repeta evolutiile dezamagitoare din stagiunea precedenta. Croatul este convins ca va putea ajunge din nou la prestatiile care l-au condus spre castigarea Balonului de Aur si si-a anuntat agentii ca nu vrea sa plece de pe Bernabeu.

Luka Modric a marcat 12 goluri in 200 de meciuri pentru Real Madrid si oferit 33 de pase de gol. A venit in 2012 de la Tottenham la Real Madrid in schimbul a 35 de milioane de euro si a castigat 15 trofee, printre care un titlu de campion in Spania si 4 trofee Champions League, iar in acest moment este cotat la 20 de milioane de euro pe transfermarkt.com