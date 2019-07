Ronaldo, Griezmann, Modric sau Hazard pe National Arena!!! Ce super echipe pot veni la Euro in Romania

Mai e fix un an pana la Europeanul ISTORIC organizat in 12 tari!

Bucurestiul va organiza 4 partide la editia de anul viitor a Euro. Fanii romani pot aplica pentru bilete AICI!

Franta, Portugalia, Belgia sau Croatia la Bucuresti

In Romania va veni cel putin o super-echipa a Europei. Chiar daca momentam nu se cunoaste nicio nationala din grupa C, in care 3 partide se vor desfasura la Bucuresti, e clar ca cel putin una dintre Franta, Portugalia, Belgia sau Croatia vine pe National Arena.

Bucurestiul nu se pregateste sa-i primeasca pe suporterii straini doar pe National Arena. Fan zone-ul de Euro al Capitalei Romaniei va fi organizat in Centrul Vechi al Capitalei.

4,5 milioane de oameni din peste 200 de tari au aplicat deja pentru bilete la Euro! Fanii din Romania o pot face si ei AICI!

Preturile pleaca de la 30 de euro, la peluze, si ajung la 75, in colturile tribunelor, respectiv 125, in zonele centrale.

National Arena gazduieste 4 meciuri la Euro, 3 in faza grupelor si unul in optimile de finala.