Modric, transfer bomba in Italia?! El poate relansa totul! Raspunsul croatului dupa ce a fost ofertat de una dintre cele mai mari echipe din Serie A

Luka Modric este dorit in Serie A.

Zvonimir Boban, al doilea om din conducerea AC Milan, cel care se ocupa de tot ceea ce inseamna operatiuni financiare la club, are in plan o reconstructie a echipei pentru a putea aspira la un loc de Champions League in urmatorul sezon.

Originar din Croatia, Boban vrea sa aduca la Milan jucatori de inalta clasa, iar primul nume al carui transfer l-a incercat este conationalul Luka Modric.

Gazzetta dello Sport scrie ca Boban vede in Modric fotbalistul ideal care poate ajuta Milanul sa revina in elita fotbalului, dupa ce sezonul acesta au primit interdictie sa participe in Europa League din cauza problemelor legate de Fair Play-ul financiar.

Cu toate ca Modric si-a exprimat aprecierea fata de legendarul fotbalist croat, Zvonimir Boban, acesta a explicat ca nu are de gand sa plece de la Real Madrid.

"As vrea sa-l mentionez pe idolul meu, capitanul croat de la Cupa Mondiala din 1998, inspiratia mea, Boban", a spus Modric la gala FIFA Best.