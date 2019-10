Inlocuiesc un Balon de Aur si un vice-campion mondial cu un jucator venit GRATIS! Real Madrid i-a gasit urmas lui Modric: nu platesc niciun euro

Real Madrid i-a gasit inlocuitor lui Modric.

Castigator al Balonului de Aur in 2018, an in care a jucat finala Cupei Mondiale, Luka Modric va fi schimbat cu un pusti de 20 de ani.

Potrivit presei spaniole, Martin Odegaard va fi jucatorul care ii va lua locul lui Modric. Adversarul Romaniei in preliminariile EURO 2020, mijlocasul norvegian a fost achizitionat de Real inca din 2015 pe cand avea 15 ani.

Din pricina varstei, Odegaard a jucat doar doua meciuri la Real in aceasta perioada. A fost imprumutat la Heerenveen, Vitesse si acum la Real Sociedad. Potrivit presei spaniole, evolutiile din ultima perioada de la Sociedad, i-au convins pe sefii de pe "Bernabeu" ca Odegaard merita o sansa in echipa "galacticilor".

Mai mult, jurnalistii spanioli scriu ca unul dintre motivele principale pentru care Real nu insista pentru transferul lui Erikssen de la Tottenham este chiar Odegaard.