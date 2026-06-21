Cupa Mondială 2026, în faza grupelor. În urma unui succes obținut vineri, echipa naţională a Statelor Unite ale Americii s-a calificat în 16-imile Cupei Mondiale 2026. A învins, scor 2-0, reprezentativa Australiei, în Grupa D.

Din altă perspectivă, SUA și o altă gazdă, Mexic, au fost primele două echipe naționale calificate în fazele superioare ale Mondialului din acest an. Zlatan Ibrahimovic este atent la tot ce mișcă la turneul final, iar în ultimele zile a fost intervievat de multe publicații internaționale cu privire la competiție.

Zlatan Ibrahimovic crede că SUA poate câștiga Cupa Mondială 2026

După ce a văzut cum s-a descurcat SUA până acum, fostul mare atacant al Suediei a afirmat că poate forța câștigarea Cupei Mondiale! ”Pot deveni campioni mondiali? Da. Dacă nu ați crezut înainte, începeți să credeți. Au țara în spatele lor și, atunci când ai acest sprijin, este greu să te învingă cineva.

Cu Australia au jucat bine, deși, sincer, Australia nu a reprezentat o amenințare deosebită. Am mai spus că nu contează ce s-a întâmplat înainte de Mondial. Important este ce se întâmplă acum. Ei trebuie doar să continue să-și consolideze încrederea de la meci la meci. Vom vedea ce se va întâmpla în al treilea meci. Acolo pot odihni unii dintre jucători, pentru că deja s-au calificat. Lucrurile arată bine”, a declarat Zlatan, conform sportal.bg.

SUA, două victorii în două meciuri la Cupa Mondială 2026

SUA are două meciuri și două victorii la Cupa Mondială 2026. A debutat contra Paraguayului, de care a trecut cu 4-1, după care a învins și Australia, scor 2-0. Ocupă locul 1 în Grupa D, fiind cu trei puncte peste Australia. Locurile 2 și 3 în Grupa D sunt ocupate de Paraguay, 3 puncte, și Turcia, 0 puncte. În ultimul meci din grupă, SUA va întâlni Turcia.