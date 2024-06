Mesajul lui Luka Modric după egalul cu Italia: "Mulțumesc fanilor italieni"

Croația ar putea obține calificarea în optimi dacă Aglia va învinge Slovenia astăzi cu cel puțin 3-0, însă ar putea fi scoasă din joc de Cehia, care întâlnește Turcia în ultima etapă, așadar, încă se joacă.

Luka Modric a marcat, însă golul său nu a fost suficient pentru ca Croația să învingă Italia. Golul reușit de nr. 10 de la Real Madrid a dat speranță echipei din Balcani, însă Zaccagni a restabilit egalitatea în ultimul moment.

"E o mare tristețe, este ca o înfrângere și suntem dezamăgiți. Ne-a lipsit concentrarea, eficiența în ultimele faze ale meciurilor, trebuia să fim la maximă concentrare și noi nu am fost. Meritatam să câștigăm, chiar dacă Italia a avut șansele ei. Asta e fotbalul, uneori e bucurie, alteori dezamăgiri ca asta", a spus Modric.

Italienii l-au aplaudat la scenă deschisă pe veteranul croat

"Le mulțumesc pentru acest gest, nici nu le-am observat pentru că în acel moment era doar dezamăgire. Eu, Brozovic, Perisic și Kovacic am oferit multe acestei naționale și mai putem da multe, fotbalul ne-a dat multă bucurie în trecut, chiar dacă astăzi suntem dezamăgiți. Cu toate acestea, am dat totul, am lăsat inima pe teren, chiar dacă nu a fost de ajuns", a mai spus Modric.

