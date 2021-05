Asta ar fi mutarea-bomba la Barcelona! Presedintele ar putea da lovitura pe banca tehnica: "Klopp este visul lui Laporta!" Anuntul presei

Joan Laporta pregateste schimbari importante in cadrul Barcelonei.

Presedintele catalanilor nu este dispus sa renunte doar la cativa jucatori importanti din echipa, ci si la antrenorul Ronald Koeman.

Potrivit jurnalistului Francesc Aguilar de la Mundo Deportivo, Laporta este fanul lui Jurgen Klopp, iar visul lui este acela de a-l vedea pe german pe banca tehnica a clubului blaugrana.

Antrenorul a cunoscut succesul in Premier League, unde a reusit sa o transforme pe Liverpool in campioana Angliei si a Europei dupa ce i s-a acordat timpul necesar pentru a-si implementa ideologiile.

Barcelona s-ar putea desparti in aceasta vara de Koeman, iar jurnalistii din Spania au inceput sa speculeze variantele pe care le au catalanii. Aguilar si-a amintit ca Klopp este unul dintre favoritii lui Laporta, presedintele clubului mentionandu-l de cateva ori in timpul campaniei.

Jurgen Klopp mai are, insa, contract cu Liverpool pana in vara anului 2024, ceea ce inseamna ca Laporta ar trebui sa cheltuie o suma uriasa de bani pentru a-l transfera la finalul acestui sezon, lucru care pare imposibil in conditiile in care Barcelona se confrunta cu o criza financiara de proportii.

Ceea ce este sigur este faptul ca oficialii clubului vor incerca sa transforme echipa, Laporta anuntand recent ca lucreaza la renovarea Barcelonei.

"S-a terminat un ciclu si este nevoie de reinnoirea echipei, asta trebuie facut. Vom lua o serie de decizii si vom munci din greu, dar eficient, pentru a forma o echipa competitiva cu care sa putem castiga Champions League si titlul in Spania", a spus presedintele clubului blaugrana, potrivit Mundo Deportivo.