Depay, tot mai aproape de Barcelona! La ce ar fi renuntat atacantul pentru a ajunge pe Camp Nou! Anuntul jurnalistilor francezi

Jurnalistii francezi au anuntat ca agentul lui Memphis Depay ar fi batut palma cu oficialii Barcelonei. Olandezul ramane liber de contract la finalul acestui sezon, iar sefii lui Olympique Lyon inca mai spera sa-l convinga sa ramana in Ligue 1.

Potrivit L'Equipe, insa, fotbalistul este hotarat sa plece, iar impresarul sau s-ar fi inteles cu catalanii pentru transfer. Depay a lasat sa se inteleaga ca nu mai vrea sa ramana la Lyon si printr-o postare pe contul sau de Instagram.

"E timpul sa am controlul carierei mele. Am ajuns intr-un moment in care trebuie sa fac alegeri importante legate de viitorul meu, asa ca am ales sa negociez impreuna cu expertii care se ocupa de contractul meu, viitorul club la care voi evolua. Voi decide unde voi evolua din vara in scurt timp si voi veti fi primii care veti afla", le-a scris Depay urmaritorilor sai de pe Instagram.

Atacantul olandez a fost dorit de Ronald Koeman inca de vara trecuta, insa negocierile nu au ajuns atunci la un numitor comun. Acum, in ciuda faptului ca tehnicianul s-ar putea desparti de Barcelona, Depay ar fi acceptat sa mearga pe Camp Nou.

In plus, jurnalistii francezi noteaza chiar ca fotbalistul ar fi renuntat la o parte din cerintele salariale, intelegand problemele financiare cu care se confrunta catalanii.

