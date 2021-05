4 jucatori importanti, la un pas de despartirea de Barcelona! In ce conditii vor mai putea ramane pe Camp Nou si cine sunt singurii fotbalisti netransferabili

Barcelona va trece prin schimbari importante in aceasta vara.

Potrivit jurnalistilor din Spania, presedintele catalanilor este decis sa renunte la cativa jucatori importanti, incercand in acest fel sa ajute la echilibrarea bugetului.

Astfel, Joan Laporta ar fi facut o lista cu 14 fotbalisti care ar putea pleca de la Barcelona in aceasta vara. Conform celor de la Mundo Deportivo, singurii jucatori netransferabili sunt De Jong, Ansu Fati si Pedri, carora li se adauga Messi, pe care sefii catalanilor incearca sa-l convinga sa-si prelungeasca intelgerea.

Pe lista presedintelui se afla, in schimb, Pique, Griezmann, Busquets si Sergi Roberto, fotbalisti care vor putea continua pe Camp Nou doar daca accepta reducerea salariala propusa. In caz contrar, cei 4 vor fi pusi pe lista de transferuri.

Pentru club ar fi profitabil ca Busquets si Sergi Roberto sa fie transferati in aceasta vara, in conditiile in care mai au contract doar pana in vara anului 2022. In ceea ce-l priveste pe Griezmann, Laporta ar fi tentat sa-i dea drumul tinand cont de cota de piata pe care o are atacantul, al carui transfer ar insemna ca Barcelona sa incaseze o suma importanta de bani.

In timp ce vor incerca sa scape de unii dintre jucatori la finalul acestui sezon, oficialii clubului blaugrana se vor ocupa si sa aduca pe Camp Nou fotbalisti care sa ajute echipa sa obtina rezultate mai bune in urmatoarea stagiune.

Printre cei care s-ar putea transfera la Barcelona in aceasta vara se numara Eric Garcia, Memphis Depay si Kun Aguero, catalanii aflandu-se si pe urmele lui Erling Haaland, pe care si-l doresc si rivalii de la Real Madrid.