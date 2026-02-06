Moldovenii au plecat de la Capitală fără niciun punct după ce FCSB s-a impus cu 2-1 în etapa cu numărul 25 din sezonul regulat al Superligii României. Partida a avut loc pe Arena Națională, cel mai mare stadion din țară.

Valeriu Iftime, două extreme după FCSB - Botoșani: ”Pe dreapta ne-au făcut zob / Au tras de timp, nu e un meci de referință”

Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoșani, a fost prezent la meci, iar imediat după confruntare a vorbit cu reprezentanții mass-media.

Finanțatorul a recunoscut că în flancul drept FCSB i-a făcut ”zob” pe jucătorii lui Leo Grozavu, dar în același timp a sugerat că nu a fost un meci de referință pentru adversari.

”Nu știu de ce au fost obosiți. Nici FCSB nu a fost o super echipă, au tras de timp, dar nu e un meci de referință pentru ei. Oricum, după meciul de azi, nu cred că avem față de play-off. Așa văd eu. Nu, FCSB nu începe să arate dinții de crocodil.

FCSB a avut șanse bune, dar am avut portarul bun. Ei sunt buni, pe partea dreaptă ne-au făcut zob. Mergem înainte. Suntem cu apa până la gât. Dacă suntem în stare să înotăm, bine, dacă nu, rămânem aici.

Măcar astăzi am dat gol. Au avut și ei ocazii. Nu poți să spui că nu am avut noroc în seara asta. Au fost mai buni decât noi, cu toate trucurile lor, cu trasul de timp. E păcat, am fost timorați.

Unul dintre fundașii centrali mi s-a părut destul de subțire, pe dreapta am fost cu Pavlovic, improvizație. Nu pot decât să fiu dezamăgit de mine, nu de jucători sau de antrenor. Am crezut că suntem mai buni, am crezut că suntem o echipă de play-off.

Ei sunt buni, dar în seara asta am jucat prost. Să știți că FCSB poate să intre în play-off. O bate și pe Galați și vine lângă noi. Am fost fericit după gol, am crezut că facem egal”, a spus Iftime.