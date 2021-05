Barcelona face primul transfer din sezonul urmator! Anuntul facut de presa din Spania: ce jucator poate veni pe Camp Nou din vara

Emerson este foarte aproape sa revina pe Camp Nou.

Chiar daca mai este un singur meci de jucat, sezonul Barcelonei este ca si terminat. Catalanii nu mai au nici o sansa la titlu, chiar daca ar reusi sa castige meciul din ultima etapa, iar conducerea clubului au inceput sa se gandeasca la tintele din urmatoarea stagiune.

Potrivit radio-ului spaniol Cadena SER, Emerson Royal va fi primul jucator adus la Barcelona in sezonul viitor. Formatia blaugrana l-a transferat pe fundasul stanga in 2019 si l-a imprumutat la Real Betis. Daca echipa condusa de Ronald Koeman doreste sa obtina 100% din drepturile jucatorului trebuie sa plateasca inca 9 milioane de euro lui Real Betis sau sa includa un jucator in tranzactie. Juan Miranda si-a petrecut sezonul actual la Betis, sub forma de imprumut de la Barcelona, iar el ar putea fi unul dintre optiunile clubului din Sevilla in aceasta afacere.

Conform sursei citate, Emerson ar reveni in lotul Barcelonei in aceasta vara si va merge in cantonament cu echipa. Oficialii clubului considera ca jucatorul a facut un progres urias de la momentul imprumutul sau la Betis, iar acuma va prinde cu siguranta un loc in lotul de pe Camp Nou. De asemenea, tanarul fundas brazilian va putea evolua in aceasta vara la Jocurile Olimpice, dar si la Copa American pentru selectionata tarii sale.

Tweet Barcelona Emerson Citeste si: