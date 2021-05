Stoickhov, atac la Griezmann: "El nu stie sa marcheze in meciurile importante!" Ce spune legenda din Bulgaria despre situatia catastrofala de la Barcelona

FC Barcelona a pierdut meciul cu Celta Vigo, cu scorul de 1-2 si a pierdut matematic sansele la titlu.

Fostul atacant al formatiei blaugrana, Hristo Stoichkov nu este impresionat de Antoine Griezmann si nu crede ca Koeman este cel vinovat pentru tot ce se intampla la Barcelona.

"Toata lumea spune Koeman, e vina lui Koeman, dar nu e doar vina lui pentru ce se intampla la Barcelona. Sunt 11 fotbalisti care joaca pe teren, iar la Barcelona nu este vorba despre cum sa joci impotriva echipelor de la mijlocul clasamentului, pentru ca Greizmann nu a fost in stare sa marcheze nici macar in meciurile cu Liverpool, Juventus, PSG, Real Madrid sau Atletico Madrid si pe langa asta a costat o gramada de bani", a spus Koeman pentru canalul de televiziune mexican TUDN.

Griezmann nu a marcat foarte multe goluri de cand s-a transferat de la Atletico Madrid, in vara lui 2019. Majoritatea dintre cele 34 de goluri marcate de Antoine Griezmann au fost impotriva echipelor de sub mijlocul clasamentului, cum ar fi Eibar sau Getafe. O singura data a marcat impotriva unui club important, si anume fostul sau club, Atletico Madrid, in Super Cupa Spaniei din 2020, pierduta cu scorul de 2-3.

Antoine Griezmann nu s-a ridicat asteptarilor, desi a fost adus pe suma de 120 de milioane de euro

