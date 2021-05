Catalanii s-au decis: Koeman, out de la Barcelona! Detalii de ultima ora despre situatia antrenorului dupa infrangerea cu Celta Vigo

Barcelona a pierdut in penultima etapa din La Liga, 1-2, cu Celta Vigo.

Conform radioului catalan Rac 1, Koeman nu va mai fi pe banca Barcelonei din sezonul viitor, iar hotararea a 99 la suta luata. Presa catalana sustine ca aceasta decizie a fost luata chiar inaintea esecului cu Celta Vigo, din acest weekend, scor 1-2. Ronaldo Koeman s-a intalnit cu sefii Bercelonei in cursul zilei de joi, intr-un restaurant, iar acolo tehnicianului i s-a transmis hotararea.



Sursa citata mai sustine ca doar in cazul in care clubul nu va gasit o alternativa potrivita, ceea ce este putin probabil, Ronald Koeman ar mai putea sa continue la Barcelona. Olandezul a reusit sa castige doar Cupa Spaniei in acest sezon, fiind singurul trofeu al catalanilor din ultimii 2 ani, in care incertitudinea si problemele financiare s-au instalat la club.

Decizia in privinta tehnicianului va fi cu siguranta influentata si de Leo Messi, cel mai important jucator al formatiei, care inca nu a anuntat daca va mai continua la Barcelona si din sezonul viitor, iar o eventuala ramanere a fotbalistului ar fi in defavoarea lui Koeman, care nu a avut cea mai buna relatie cu argentinianul.