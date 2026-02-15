Barcelona a primit o veste importantă înaintea partidei din deplasare contra grupării Girona, contând pentru etapa a 24-a din La Liga, programată luni pe 16 februarie, de la ora 22:00.

Revenire importantă pentru Barcelona

Raphinha (29 de ani) poate fi utilizat cu Girona, după cum a anunțat antrenorul Hansi Flick (60). Tehnicianul german a recunoscut că îi este dor de brazilian, pe care l-a apreciat drept cel mai bun fotbalist din lume în sezonul trecut.

„Raphinha poate juca. Este un jucător important și ne este dor de el. Îl văd la antrenamente. Se îmbunătățește mereu, își mărește dinamica și intensitatea, și e bine să vezi asta.

Pentru mine, Raphinha a fost cel mai bun din lume sezonul trecut”, a anunțat Hansi Flick despre Raphinha, conform AS.

Situația lui Raphinha

Brazilianul a lipsit în runda precedentă din La Liga, în Barcelona - Mallorca 3-0, din cauza unei accidentări la mușchii ischiogambieri, care i-a mai cauzat probleme în stagiunea curentă.

Raphinha a ratat, de asemenea, și două dueluri din Cupa Regelui: Albacete - Barcelona 1-2 și Atletico Madrid - Barcelona 4-0.