Barcelona a avut o seară de coșmar pe "Metropolitano". Atletico Madrid a condus cu 4-0 încă de la pauză, după autogolul lui Eric Garcia și reușitele lui Antoine Griezmann, Ademola Lookman și Julian Alvarez. În actul secund, catalanii nu au reușit să reducă din handicap și l-au pierdut și pe Eric Garcia, care a văzut cartonașul roșu în minutul 85.

Barcelona speră: "6 motive să credem într-o revenire contra lui Atletico Madrid"

Echipa lui Diego Simeone pare deja calificată în finală, însă cei de la FC Barcelona speră într-un miracol la meciul retur programat pe Camp Nou, la data de 3 martie.

"Șase motive să credem într-o revenire contra lui Atletico Madrid", a titrat site-ul oficial al Barcelonei, la o zi după eșecul drastic din capitala Spaniei. "Va fi foarte, foarte dificil, dar asta nu înseamnă că e imposibil", au continuat catalanii.

Printre motivele enumerate de Barcelona se numără cele 12 victorii la cel puțin 4 goluri diferență obținute sub comanda lui Hansi Flick până acum, dar și posibilele reveniri ale lui Pedri, Rafinha sau Marcus Rashford pentru partida retur.

Catalanii amintesc de revenirile fabuloase cu PSG și Atletico Madrid

De asemenea, Barcelona amintește despre atmosfera de pe Camp Nou, despre calendarul ceva mai relaxat al catalanilor în comparație cu Atletico Madrid, dar și despre revenirea formidabilă contra lui Paris Saint-Germain după un 0-4 în tur: se întâmpla în sezonul 2016/2017 din Champions League, când catalanii câștigau cu 6-1 manșa secundă.

Al șaselea și ultimul argument invocat de Barcelona este legat de o altă revenire extraordinară, chiar împotriva lui Atletico Madrid, în sezonul 1996/1997 din Cupa Spaniei.

Atunci, cele două echipe remizau în tur, 2-2, iar Atletico Madrid reușea să ia un avans incredibil la retur: 3-0 în minutul 31 după o triplă a lui Milinko Pantic. Totuși, Barcelona s-a trezit în repriza secundă, a marcat prin Ronaldo (triplă), Louis Figo și Juan Antonio Pizzi, iar catalanii se calificau cu o victorie cu 5-4.