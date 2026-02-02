Internaţionalul brazilian Raphael Dias ''Raphinha'' va fi indisponibil o săptămână din cauza unei întinderi la aductorul drept şi va rata meciul cu Albacete (marți, ora 22:00) din sferturile Cupei Spaniei. Anunțul a fost făcut de clubul Barcelona.

Raphinha a evoluat în prima repriză a partidei pe care Barca a câştigat-o cu scorul de 3-1 la Elche, duminică, înainte de a fi înlocuit la pauză cu englezul Marcus Rashford. Fotbalistul brazilian nu s-a antrenat alături de coechipieri săi luni, la Centrul Sportiv Joan Gamper.

Absenţa lui Raphinha se adaugă celor deja cunoscute ale lui Andreas Christensen, Pedri şi Gavi, potrivit Agerpres. Fundaşul francez Jules Kounde, care a încheiat meciul cu Elche cu o problemă fizică, a participat, în schimb, la sesiunea de pregătire de luni.

