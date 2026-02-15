Contractul său expiră pe 30 iunie 2026, iar clubul catalan a anunțat că nu va face automat o prelungire, deși o ofertă viabilă rămâne prima opțiune a polonezului.

Potrivit presei din Spania, Lewandowski a refuzat deja o propunere venită din partea Atletico Madrid, dorind să rămână în Spania doar dacă Barcelona îi oferă condiții pe măsura așteptărilor.

În același timp, sursele spaniole anunță că două cluburi italiene, AC Milan și AS Roma, îl vor în vară și i-au înaintat deja propuneri concrete.

Lewandowski nu duce lipsă de oferte

Polonezul are și alte opțiuni în afara Europei. Chicago Fire, Fenerbahce și mai multe cluburi din Saudi Pro League s-au arătat interesate.

De la sosirea pe Camp Nou în iulie 2022, Lewandowski a adunat 176 de meciuri, 114 goluri și 23 de pase decisive. Alături de Barcelona a cucerit șase trofee: La Liga (2022–23, 2024–25), Cupa Regelui (2024–25) și Supercupa Spaniei (2023, 2025, 2026).