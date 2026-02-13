Calculele lui Robert Lewandowski. Cât de mult își dorește polonezul să rămână la Barcelona și ce oferte are

Robert Lewandowski (37 de ani) se gândește serios la următorul său pas din carieră, în condițiile în care contractul său cu Barcelona urmează să expire pe 30.06.2026.

Variantele lui Robert Lewandowski

Atacantul catalanilor are la dispoziție mai multe oferte din vară. Chicago Fire, AC Milan, Atletico Madrid, Fenerbahce și mai multe cluburi din Saudi Pro League sunt interesate de semnătura sa.

O prelungire cu Barcelona rămâne în continuare prima opțiune pentru vârful polonez, după cum informează Transfer News Live citând Mundo Deportivo.