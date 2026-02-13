Calculele lui Robert Lewandowski. Cât de mult își dorește polonezul să rămână la Barcelona și ce oferte are

Robert Lewandowski (37 de ani) se gândește serios la următorul său pas din carieră, în condițiile în care contractul său cu Barcelona urmează să expire pe 30.06.2026.
Variantele lui Robert Lewandowski
Atacantul catalanilor are la dispoziție mai multe oferte din vară. Chicago Fire, AC Milan, Atletico Madrid, Fenerbahce și mai multe cluburi din Saudi Pro League sunt interesate de semnătura sa.
O prelungire cu Barcelona rămâne în continuare prima opțiune pentru vârful polonez, după cum informează Transfer News Live citând Mundo Deportivo.
Lewandowski și-a stabilit prioritățile
Robert Lewandowski pune accentul pe stabilitatea și fericirea familiei sale înaintea avantajelor financiare, potrivit surselor menționate anterior.
Prin urmare, polonezul va rămâne pe Camp Nou din vară, dacă oferta catalanilor se ridică la nivelul pretențiilor sale. În același timp, Lewandowski nu va exclude din start nici alte oportunități.
- 176 de meciuri, 114 goluri și 23 de pase decisive a adunat Robert Lewandowski la Barcelona din iulie 2022 până în prezent.
- 6 trofee a cucerit alături de catalani: La Liga (2022–23 și 2024–25), Cupa Regelui (2024-2025) și Supercupa Spaniei (2023, 2025 și 2026).