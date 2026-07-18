Sâmbătă seară, de la 21:15, Universitatea Craiova și UTA și-au dat întâlnire în Bănie, pe ”Ion Oblemenco”, în prima etapă din noul sezon. Campioana i-a învins pe arădeni cu 4-0.

Reacția lui Filipe Coelho după ieșirea nervoasă a lui Nsimba: ”O să facem asta”

În minutul 60, Filipe Coelho, antrenorul oltenilor, l-a scos de pe teren pe Steven Nsimba, care a bifat o oră de joc modestă în Bănie. Iar francezul a avut o criză de nervi pe bancă, șutând o sticlă după ce a fost schimbat.

Coelho a dat de înțeles că va discuta cu Nsimba despre răbufnirea lui: ”(n.r. Nsimba a fost nervos la ieșire. E important să aveți astfel de jucători care se supără când ies?) Trebuie să analizăm și să discutăm între noi aceste lucruri. Cred că trebuie să ne respectăm unii pe ceilalți”, a spus antrenorul.

Cât despre meci, Coelho a evidențiat că diferența dintre cele două reprize a stat în tactică.

”Cred că este o victorie corectă împotriva unui adversar bun. Evoluția a fost bună. În prima repriză ne-au lipsit câteva lucruri. Am făcut o repriză a doua foarte bună.

Sigur că trebuie să avem grijă de aspectele fizice, dar cred că a fost mai mult din punct de vedere tactic diferența dintre cele două reprize, decât fizic.

Cel mai important rămâne evoluția grupului. Câștigăm ca o echipă, pierdem ca o echipă. Atunci când pierdem îmi asum toată responsabilitatea.

E o provocare această nouă dublă europeană. Va fi foarte, foarte dificil. O să încercăm să fim cât mai competitivi, la un nivel cât mai bun”, a mai spus Coelho.