Federico Valverde a rupt tăcerea după ce Tchouameni l-a băgat în spital. Ce s-a întâmplat, de fapt, în vestiarul lui Real Madrid

Real Madrid, la finele unui sezon eșuat din toate punctele de vedere.

Echipa de pe ”Santiago Bernabeu” nu a câștigat niciun trofeu în actuala stagiune. A pierdut titlul kilometric de FC Barcelona, a fost eliminată din Copa del Rey, iar în UEFA Champions League a pierdut în dublă manșă cu FC Bayern Munchen încă din sferturile de finală ale competiției.

Joi, presa spaniolă a fost zguduită de un conflict între doi jucători importanți de la Real Madrid, Aurelien Tchouameni și Federico Valverde. Jurnaliștii iberici au scris că cei doi și-ar fi împărțit pumni și că din cauza loviturilor Valverde a ajuns la spital.

Uruguayanul a scris joi seară un mesaj pe rețelele social media în care a confirmat scandalul cu Tchouameni, dar a negat orice violență. Tot joi seară a emis și Real Madrid un comunicat despre evenimentele neplăcute petrecute la echipă pe final de sezon.

”Ieri am avut un incident cu un coechipier, în urma unei faze la antrenament, în care oboseala acumulată din competiții și frustrarea fac ca totul să pară mai mare.

Într-un vestiar normal, astfel de lucruri se pot întâmpla și se rezolvă intern, fără să devină publice. În mod clar, există cineva în spatele acestei situații, care a răspândit rapid povestea, iar pe fondul unui sezon fără trofee, în care Real Madrid este mereu sub lupa tuturor, totul a fost amplificat peste măsură.

Astăzi am avut o altă neînțelegere. În timpul discuției aprinse, m-am lovit accidental cu capul de o masă, provocându-mi o mică tăietură pe frunte, care a necesitat o vizită de rutină la spital.

În niciun moment colegul meu nu m-a lovit și nici eu nu l-am lovit pe el, deși înțeleg că pentru voi este mai ușor să credeți că ne-am luat la bătaie sau că a fost ceva intenționat, dar nu s-a întâmplat așa.

Simt că furia mea față de această situație, frustrarea de a vedea cum unii dintre noi ajungem la finalul sezonului cu ultimele puteri, cu moralul la pământ, au dus până în punctul în care am ajuns să mă cert cu un coechipier.

Îmi pare rău. Îmi pare sincer rău, pentru că această situație mă doare, mă doare acest moment prin care trecem. Real Madrid este unul dintre cele mai importante lucruri din viața mea și nu pot rămâne indiferent. Este rezultatul unei acumulări de lucruri care au culminat cu o ceartă fără sens, afectându-mi imaginea și lăsând loc posibilității ca un incident să fie inventat, denigrat și exagerat. Nu am nicio îndoială că orice neînțelegeri am putea avea în afara terenului dispar pe teren, iar dacă trebuie să apăr acest club într-un stadion, voi fi primul care o va face.

Nu aveam de gând să vorbesc până la finalul sezonului. Am fost eliminați din Champions League, iar eu mi-am ținut furia și resentimentele pentru mine. Am irosit încă un an și nu eram într-o poziție în care să postez pe rețelele sociale, când singura imagine pe care trebuia să o arăt era pe teren, iar eu simt că asta am făcut. De aceea, eu sunt cel mai trist și cel mai afectat că mă aflu în această situație, care mă împiedică să joc următorul meci din cauza deciziilor medicale. Am dat mereu totul, până la capăt, și mă doare mai mult decât pe oricine faptul că nu pot face asta acum. Sunt la dispoziția clubului și a coechipierilor mei pentru a colabora la orice decizie pe care o consideră necesară.

Vă mulțumesc”, a scris Federico Valverde pe Instagram.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano a scris pe rețelele social media faptul că președintele Florentino Perez pregătește măsurile pentru cei doi jucători după conflictul care a zguduit presa spaniolă joi.

Și Rudiger și Carreras au avut un conflict la Real Madrid. Ce s-a întâmplat

Criza rezultatelor de la Real Madrid a deteriorat grav vestiarul „Los Blancos”. Antonio Rudiger (33 de ani) și Alvaro Carreras (23) au avut și ei înainte un conflict asemănător. 

Cu o lună în urmă, Rudiger l-ar fi pălmuit pe Carreras. Ulterior, acum două săptămâni, stoperul a urlat la fundașul stânga și l-a criticat sever de față cu întreaga echipă, potrivit postului El Chiringuito TV, citat de Mundo Deportivo.

Mai mulți coechipieri au intervenit atunci și i-au transmis lui Rudiger că a depășit limita, motiv pentru care ar trebui să îi prezinte scuze lui Carreras. 

Tensiunile vin în contextul în care doar un miracol pentru „Los Blancos” în La Liga poate face ca Real Madrid să nu termine fără trofeu al doilea sezon consecutiv. 

