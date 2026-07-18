FCSB anunță un transfer surpriză: "Suntem aproape, vine sigur"

FCSB anunță un transfer surpriză: &quot;Suntem aproape, vine sigur&quot; Superliga
SPORT.RO
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FCSB a oficializat trei mutări în această vară, însă bucureștenii anunță că mai așteaptă cel puțin încă doi jucători în zilele următoare.

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După Ronny Labonne, Eddy Gnahore și Aymen Boutoutaou, FCSB anunță că este pe cale să aducă și un fundaș central. Vestea este surprinzătoare, în condițiile în care Gigi Becali a transmis în repetate rânduri că zona defensivă este deja acoperită.

Mihai Stoica anunță că un fundaș central va sosi la FCSB în această vară

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, recunoaște însă că are emoții în privința lui Mihai Popescu, care s-a accidentat recent. În plus, Siyabonga Ngezana va reveni pe teren abia în toamnă după operația suferită.

"Suntem în negocieri cu un fundaș central. La Mihai Popescu, profesorul Mariani, care l-a operat, susține că nu trebuie o altă intervenție și că în câteva zile ,cu o infiltrație și un consult clinic la Roma, crede că poate juca în continuare. Sunt păreri diferite. 

Sper din toată inima să fie bine, dar chiar și în situația asta noi mai avem nevoie de un fundaș central pentru că Ngezana va veni în septembrie. Nu știu nici cum va veni, important e să își recapete forma sportivă și nu va fi atât de ușor.

Suntem destul de aproape de un fundaș central cu experiență, cu nume. Tot străin. Nu avem niciun român", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Încă doi jucători ar putea sosi în ofensiva lui FCSB

Pe lângă fundașul central, la FCSB ar putea să mai sosească în viitorul apropiat un vârf de careu și un atacant lateral, a mai spus Mihai Stoica.

"Mai vine sigur un fundaș central, va mai veni sută la sută un atacant, o dublură la Daniel Bîrligea, doar că acolo trebuie să fim pregătiți cu backup în cazul în care vine Drăguș.

Și am mai înaintat o ofertă pentru un alt atacant lateral, dar a fost respinsă. Urmează să înaintăm alta, dar o să vedem. Nu e urgență. Urgențele sunt fundașul central și atacantul", a mai spus Mihai Stoica.

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