Dani Ceballos (29 de ani), mijlocașul central al lui Real Madrid, nu mai intră în planurile clubului pentru următorul sezon și ar putea ajunge la o altă echipă în această pauză de mercato.

Transferat de Real Madrid în 2017, de la Betis Sevilla, Ceballos este acum printre cei mai vechi jucători din lotul echipei de pe ”Bernabeu”. Spaniolul poate schimba La Liga cu Eredivisie, acolo unde este dorit de Ajax Amsterdam, cea mai titrată echipă din fotbalul olandez.

Dani Ceballos, foarte aproape de Ajax

”Lăncierii” au trecut printr-o perioadă delicată în ultimele sezoane, iar în acest an abia au prins un loc pentru preliminariile Conference League. Oricum, Ajax vrea să-și întărească serios lotul și este gata să plătească nu mai puțin de șase milioane de euro pentru Ceballos, scrie Marca.

Interesul echipei din Amsterdam pentru Ceballos a apărut în presa de câteva luni, iar acum transferul se poate concretiza. Ar fi a doua echipe din ”străinătate” pentru care evoluează spaniolul, după ce a fost împrumutat de Real Madrid în perioada 2019-2021 la Arsenal.

În sezonul recent încheiat, Ceballos a prins 23 de partide pentru Real Madrid în toate competițiile, majoritatea din postura de rezervă, astfel că un transfer l-ar ajuta să primească mai multe șanse.

În perioada petrecută la Real Madrid, Ceballos a câștigat două titluri, trei UEFA Champions League și două Supercupe ale Europei.

Ajax vrea s-o oprească pe PSV Eindhoven

Pe lângă ambițiile pe care le are pe plan european, Ajax vrea să oprească și supremația rivalei PSV Eindhoven, care a câștigat al treilea titlu la rând în Eredivisie.

Echipa la care evoluează Dennis Man nu a avut rival în lupta pentru titlu din acest sezon. A încheiat cu un total de 84 de puncte, la 19 puncte distanță de următoarea clasată, Feyenoord Rotterdam. Ajax a încheiat pe cinci și a câștigat barajul de Conference League.