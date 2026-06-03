S-a aflat următoarea ”bombă” pregătită de Real Madrid pe piața transferurilor!

S-a aflat următoarea ”bombă” pregătită de Real Madrid pe piața transferurilor! La Liga
SPORT.RO
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Real Madrid va trece printr-o reconstrucție în această perioadă de mercato, după al doilea an la rând fără trofeu. Mai mulți jucători vor pleca, iar după ”instalarea” noului antrenor se așteaptă să apară și transferurile așteptate de fani.

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Din articol

Chiar dacă Jose Mourinho nu a fost încă anunțat oficial, se pare că Real Madrid a rezolvat transferul lui Denzel Dumfries (30 de ani), fundașul dreapta de la Inter Milano și unul dintre oamenii de bază ai lui Cristi Chivu pe ”Meazza”. În schimbul său, madrilenii vor plăti 20 de milioane de euro, sumă ce reprezintă clauza de reziliere din contractul său.

Alexis Mac Allister de la Liverpool, următoarea țintă a lui Real Madrid

Următoarea lovitură pusă la cale de Real Madrid este Alexis Mac Allister (27 de ani), mijlocașul lui Liverpool, care va intra pe lista de priorități în această vară, anunță argentinienii de la Ole. 

Acolo, sud-americanul ar putea fi coleg cu Trent Alexander-Arnold, care a plecat în vara anului trecut de pe Anfield cu destinația ”Bernabeu”, dar și cu Ibrahima Konate (27 de ani), care este foarte aproape de a semna cu Real Madrid din postura de jucător liber de contract.

În schimbul lui Alexis, Real Madrid va trebui să pregătească o ofertă bună, ținând cont că acesta mai are contract pentru încă doi ani cu Liverpool, iar cota sa de piață ajunge la 80 de milioane de euro.

Mac Allister evoluează pentru Liverpool din 2023, an în care a fost cumpărat de la Brighton pentru 42 de milioane de euro, iar până acum a cucerit un titlu în Premier League și o Cupă a Ligii Angliei cu echipa sa. Cel mai important trofeu din CV-ul său este, fără doar și poate, Cupa Mondială câștigată cu Argentina în 2022.

Real Madrid trebuie să plătească 15 milioane de euro pentru Jose Mourinho

15 milioane de euro este suma pe care clubul Real Madrid ar putea fi nevoit să o plătească pentru a-l angaja pe José Mourinho, potrivit The Athletic.

Încă antrenor la Benfica, portughezul în vârstă de 63 de ani, favoritul lui Florentino Perez, ar fi pe punctul de a-şi face marea revenire în capitala Spaniei, la treisprezece ani de la încheierea primei sale perioade la club.

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