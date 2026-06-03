S-a aflat următoarea ”bombă” pregătită de Real Madrid pe piața transferurilor!

Chiar dacă Jose Mourinho nu a fost încă anunțat oficial, se pare că Real Madrid a rezolvat transferul lui Denzel Dumfries (30 de ani), fundașul dreapta de la Inter Milano și unul dintre oamenii de bază ai lui Cristi Chivu pe ”Meazza”. În schimbul său, madrilenii vor plăti 20 de milioane de euro, sumă ce reprezintă clauza de reziliere din contractul său.

Alexis Mac Allister de la Liverpool, următoarea țintă a lui Real Madrid

Următoarea lovitură pusă la cale de Real Madrid este Alexis Mac Allister (27 de ani), mijlocașul lui Liverpool, care va intra pe lista de priorități în această vară, anunță argentinienii de la Ole.

Acolo, sud-americanul ar putea fi coleg cu Trent Alexander-Arnold, care a plecat în vara anului trecut de pe Anfield cu destinația ”Bernabeu”, dar și cu Ibrahima Konate (27 de ani), care este foarte aproape de a semna cu Real Madrid din postura de jucător liber de contract.