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Francezii nu au mai suportat umilința și au reacționat la pauză: „Dezordine totală!”

Kylian Mbappe a devenit golgheterul Campionatului Mondial din 2026, după primul gol pe care l-a înscris în Franța - Anglia, meci redat LIVE TEXT pe Sport.ro, și cel mai bun marcator din istoria competiției.

Borne fabuloase pentru Kylian Mbappe în Franța - Anglia

Mbappe a ajuns la zece goluri marcate la turneul final organizat în SUA, Canada și Mexic, după reușita sa din minutul 48 al finalei mici (1-4) și cea din minutul 66 (3-4).

Lionel Messi, care va juca în finala mare dintre Spania și Argentina (astăzi, de la 22:00), ocupă poziția secundă cu opt goluri.

De asemenea, Kylian Mbappe l-a depășit pe Lionel Messi în topul celor mai buni marcatori de la Campionatele Mondiale. Francezul a ajuns la 22 de reușite, iar argentinianul are 21.

Mbappe a relansat Franța în finala mică

După o primă repriză catastrofală pentru Franța, condusă cu 0-4 la pauză, Kylian Mbappe a relansat finala contra Angliei.

Pe lângă golurile sale, atacantul și căpitanul francezilor i-a oferit lui Bradley Barcola pasa de gol de la reușita de 2-4.