După un sezon în care a fost folosit în 43 de meciuri, Baba Alhassan nu a primit o propunere de prelungire de la FCSB, iar acum este liber de contract și așteaptă oferte.

Baba Alhassan exclude să semneze cu un club din țara natală

Revenit în Ghana, Alhassan a acordat un interviu în care a fost întrebat dacă ar lua în calcul să semneze cu o formație din țara natală, cum ar fi Hearts of Oak sau Asante Kotoko, aflate în partea superioară a clasamentului.

Fostul mijlocaș de la FCSB a exclus însă această variantă, spunând că formațiile din Ghana nu ar avea posibilitatea să îi satisfacă cerințele financiare. Alhassan a adăugat că așteaptă oferte din afara țării.

Format la African Talent Football Academy din Ghana, Alhassan a plecat de la o vârstă fragedă în Spania, la echipele de juniori ale lui Real Valladolid. La seniori, închizătorul a jucat doar în România, la FC Hermannstadt timp de trei sezoane și jumătate, iar la FCSB timp de doi ani și jumătate.

Deși s-a născut în Ghana, Baba Alhassan a ales recent să reprezinte naționala Ugandei, iar până acum a strâns 5 meciuri la prima reprezentativă.