Senzația din România! Carolina Pungă, vicecampioană europeană de junioare la doar 15 ani

Cu cea mai bună performanţă personală – 23.58 secunde, Carolina Pungă cucereşte o medalie extrem de preţioasă pentru cariera sa.

Atleta Carolina Pungă a câştigat, sâmbătă, medalia de argint în proba de 200 metri, la Campionatele Europene under 18, de la Rieti. Sportiva tricoloră are doar 15 ani.

”O cursă uriaşă pentru medalia de argint la Campionatele Europene U18. Carolina încheie competiţia de la Rieti cu două finale europene şi cu o medalie care spune tot despre nivelul la care a ajuns deja. La 15 ani, aleargă printre cele mai bune sportive ale Europei şi pleacă de aici cu un nou record personal şi titlul de vicecampioană europeană. Argint pentru România. Viitorul aleargă repede. Iar numele lui este Carolina Pungă”, este mesajul Federaţiei Române de Atletism.

Medalia de aur în proba de 200 metri a revenit ibericei Mariona Armero (23.57), iar bronzul a fost obţinut de cehoaica Aneta Onderkova (23.87).

Carlona Pungă a mai concurat în proba de 100 metri (locul 5 în finală, cu timpul 11.61 secunde).

Atleta tricoloră va împlini 16 ani în 1 noiembrie.