Daniel Bîrligea a deschis scorul din assist-ul lui Octavian Popescu în minutul 19, în timp ce Florin Tănase a dublat avantajul roș-albaștrilor de la punctul cu var pe finalul primei reprize.

Bănel Nicoliță: ”Mi-aș dori ca FCSB să joace numai în Ghencea!”

FCSB va juca în Ghencea în acest început de sezon având în vedere că Arena Națională va mai fi ocupată până la începutul lunii septembrie.

Până atunci, echipa patronată de Gigi Becali revine pe stadionul care i-a fost casă mulți ani, până la scindarea dintre FCSB și CSA Steaua.

Bănel Nicoliță crede că, deși Arena Națională i-a devenit ”casă” lui FCSB în ultimii ani, tot Ghencea este locul unde FCSB ar trebui să se simtă cel mai bine având în vedere istoria clubului. Fostul fotbalist al roș-albaștrilor spune că cele două cluburi ar trebui să se unească, iar suporterii să susțină din nou o singură echipă.

”Știi cum mi se rupe sufletul când văd suporterii împărțiți? Mă întâlnesc cu ei peste tot. E păcat și mi-aș dori din toată inima ca într-un final cele două părți să ajungă la o echipă, iar acea echipă să fie FCSB, să fie masa puternică, să nu mai fie problema asta cu două echipe. Dacă se putea, CSA promova.

Multe cluburi s-au împărțit, au stat câțiva ani certați, iar după aia s-au împăcat. Mi-aș dori și eu același lucru. Până la urmă, oamenii nu mai știu cu cine să țină și e păcat. Avem aceeași culoare, avem același suflet. Am jucat acolo, unde am jucat? Și fata mea e la Steaua. Ce să îi spun acum? Că e la FCSB? Mi-e greu, nu? FCSB este egal Steaua, e clar, nu există!

Mi-aș dori ca FCSB să joace numai în Ghencea, acolo e casa lor, acolo am trăit cele mai frumoase momente din cariera mea de fotbalist”, a spus Bănel Nicoliță în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.