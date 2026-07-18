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Kylian Mbappe a devenit golgheterul all-time al Cupei Mondiale! L-a depășit pe Messi și în clasamentul ediției curente

Franța a fost umilită de Anglia în prima repriză a finalei mici de la Cupa Mondială. Englezii conduc cu 4-0 la pauză după golurile marcate de Rice (3'), Konsa (18') și Saka (37' și 45+1').

Presa franceză nu i-a iertat pe Mbappe & co.

Presa din Hexagon s-a arătat contrariată de umilința suferită de elevii lui Didier Deschamps.

„Două goluri primite, Les Bleus sunt deja cu spatele la zid” - a titrat prestigioasa lequipe.fr, după care a scris la scorul de 3-0: „Echipa națională a Franței, în dificultate” și a notat la pauză: „Este deja o umilință”.

„LIVE. Franța - Anglia: Les Bleus, în dezordine totală” - a notat rmcsport.bfmtv.com.

„LIVE. Franța-Anglia: Cei Trei Lei conduc cu 3-0, Les Bleus trebuie să se regrupeze” - a titrat și leparisien.fr, după care a scris la pauză: „LIVE. Franța-Anglia: Cei Trei Lei conduc cu 4-0 la pauză împotriva unei echipe franceze lipsite de strălucire”.

Cele mai importante faze ale meciului sunt redate LIVE TEXT pe Sport.ro.

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