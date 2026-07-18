Franța a fost umilită de Anglia în prima repriză a finalei mici de la Cupa Mondială. Englezii conduc cu 4-0 la pauză după golurile marcate de Rice (3'), Konsa (18') și Saka (37' și 45+1').
Presa franceză nu i-a iertat pe Mbappe & co.
Presa din Hexagon s-a arătat contrariată de umilința suferită de elevii lui Didier Deschamps.
„Două goluri primite, Les Bleus sunt deja cu spatele la zid” - a titrat prestigioasa lequipe.fr, după care a scris la scorul de 3-0: „Echipa națională a Franței, în dificultate” și a notat la pauză: „Este deja o umilință”.
„LIVE. Franța - Anglia: Les Bleus, în dezordine totală” - a notat rmcsport.bfmtv.com.
„LIVE. Franța-Anglia: Cei Trei Lei conduc cu 3-0, Les Bleus trebuie să se regrupeze” - a titrat și leparisien.fr, după care a scris la pauză: „LIVE. Franța-Anglia: Cei Trei Lei conduc cu 4-0 la pauză împotriva unei echipe franceze lipsite de strălucire”.
Cele mai importante faze ale meciului sunt redate LIVE TEXT pe Sport.ro.
Echipele de start
- Franța (4-2-3-1): Maignan - Gusto, Konate, Lacroix, T. Hernandez - Zaire-Emery, Rabiot - Cherki, Olise, Doue - Mbappe
- Rezerve: B. Samba, R. Risser - Digne, Upamecano, Kounde, Saliba, L. Hernandez, Kone, Tchouameni, Akliouche, Dembele, Thuram, Barcola, Mateta
- Selecționer: Didier Deschamps
- Anglia (4-2-3-1): D. Henderson - Quansah, Konsa, Guehi, Spence - Rice, Eze - Saka, Rogers, Rashford - Toney
- Rezerve: Pickford, Trafford - O'Reilly, Stones, Chalobah, Burn, R. James, E. Anderson, Bellingham, J. Henderson, Kane, Gordon, Watkins, Madueke
- Selecționer: Thomas Tuchel