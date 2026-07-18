După ce a câștigat Supercupa României și a obținut calificarea în turul 2 preliminar din Champions League, Universitatea Craiova s-a impus clar și în duelul cu UTA Arad, scor 4-0.

Florin Prunea: "Greu se vor putea ține după Craiova. E posibil să meargă și în grupele Champions League"

Toate golurile Craiovei au venit după pauză. Samuel Teles a deschis scorul în minutul 62, iar oltenii au punctat de alte trei ori în final: Ștefan Baiaram (87'), Simon Elisor (89') și Din Alomerovic (90+3' - autogol).

Florin Prunea a rămas uimit de randamentul dat de toți jucătorii introduși de Filipe Coelho după pauză, în special Ștefan Baiaram și Simon Elisor, care au și marcat. Fostul internațional a lăudat proiectul de la Universitatea Craiova și avansează chiar posibilitatea ca oltenii să prindă grupele Champions League.

"Mai rar așa ceva ca toți jucătorii să vină de pe bancă să intre și să aibă o atitudine extraordinară, să schimbe absolut tot. Baiaram, Cicâldău, chiar și Elisor la sfârșit. Craiova are un lot extrem de puternic și e greu. UTA n-a rezistat decât o repriză, dar jucătorii veniți după pauză au arătat extraordianr. Dacă va menține același ritm Craiova, va fi greu să te ții după ei. Tot ce se întâmplă la Craiova arată bine.

Elisor a intrat bine, i se dă încredere, am văzut că jucătorii l-au adoptat bine. Craiova îmi lasă impresia că pregătește absolut totul pas cu pas. Dacă ne uităm și la parcursul european, orice e posibil. Acolo aș bate, la grupele de Champions", a spus Florin Prunea, la Digisport.

Universitatea Craiova se pregătește acum de duelul cu Levski Sofia, din turul 2 preliminar UCL. Manșa tur, din Bulgaria, este programată miercuri, de la ora 20:30, în timp ce returul se va disputa în Bănie, pe 29 iulie.