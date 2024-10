Retras la doar 33 de ani, legendarul mijlocaș german de la Real Madrid spune că a vrut să aleagă momentul perfect, iar cucerirea titlului în La Liga și a trofeului Champions League l-a convins să ia această decizie.

Transferul lui Kylian Mbappe nu a contat pentru Toni Kroos

Într-un interviu recent acordat în presa din Spania, Toni Kroos, fostul mijlocaș al lui Real Madrid, care s-a retras din activitate la 33 de ani, după EURO 2024, a vorbit despre decizia sa de a pune punct carierei de fotbalist.

Concret, Kroos a fost întrebat dacă decizia sa a fost influențată și de venirea lui Kylian Mbappe, lucru negat, însă, de fotbalist.

”Decizia mea nu a depins de venirea sau plecarea unui jucător. A fost decizia mea. Știam că Mbappe va veni și sunt fericit că a făcut-o, pentru că va ajuta echipa. Ar fi putut veni în urmă cu doi ani, dar acum este în sfârșit aici. Venirea lui Mbappe nu m-a tentat să îmi schimb decizia”, a spus Toni Kroos, conform Marca.

Toni Kroos: ”Cel mai greu a fost să îi spun lui Carlo Ancelotti!”

Kroos a spus că cel mai dificil moment în legătură cu retragerea sa a fost atunci când i-a dat vestea lui Carlo Ancelotti, antrenorul lui Real Madrid.

”Cel mai greu a fost pentru mine să îi spun lui Carlo. El spera că voi continua, iar noi am avut și avem o relație foarte bună. A fost primul meu antrenor aici și nu a fost ușor să îi spun, dar totul în viață are un sfârșit.

Știam că nu se va enerva, dar a fost puțin trist. Nu a fost ușor nici pentru mine, pentru că se încheia ceva foarte special. Am încercat să aleg un moment bun și am fost norocos că am câștigat titlul la distanță, așa că am spus: ’Acum e momentul!’. A fost momentul perfect, între La Liga și finala Champions League”, a spus Toni Kroos.