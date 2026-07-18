După ce a câștigat Supercupa României și a obținut calificarea în turul 2 preliminar din Champions League, Universitatea Craiova s-a impus clar și în duelul cu UTA Arad, scor 4-0. Toate golurile Craiovei au venit după pauză. Samuel Teles a deschis scorul în minutul 62, iar oltenii au punctat de alte trei ori în final: Ștefan Baiaram (87'), Simon Elisor (89') și Din Alomerovic (90+3' - autogol).

Ștefan Baiaram: "Dacă jocul meu va arăta la fel, voi atrage atenția mai multor echipe"

După meci, Ștefan Baiaram a tras câteva concluzii, iar starul Craiovei a vorbit din nou despre un posibil transfer, mai ales că presa belgiană a scris recent că Anderlecht a înaintat o ofertă de aproximativ 4 milioane de euro.

"A fost un joc destul de greu, cel puțin în prima repriză. Ei au stat foarte bine în teren, au avut câteva ocazii, însă am arătat că suntem o echipă puternică în repriza a doua și am luat cele trei puncte. Mă simt foarte bine, am făcut o pregătire bună. Și în meciul trecut am avut destule șanse să înscriu. Mă bucur că mi-am ajutat echipa azi și am câștigat.

(n.r - întrebat dacă ar fi pregătit psihic să rămână la același nivel în cazul în care nu va prinde un transfer important în această vară) A mai trecut un an peste mine, sunt mult mai matur și am învățat din acea experiență. Dacă jocul meu va arăta la fel, voi atrage atenția mai multor echipe. Depinde doar de mine și mă focusez pe jocul meu.

Am învățat să mă focusez doar pe evoluțiile mele din teren. Dacă eu voi face asta, voi atrage atenția mai multor cluburi. Anderlecht? Sună bine orice echipă cu nume, orice echipă de tradiție, dar momentan sunt aici și sunt fericit la această echipă.

(n.r - despre duelul cu Levski Sofia din Champions League) Va fi altă competiție, cea mai frumoasă competiție. Va fi un meci foarte greu cu Levski, care a câștigat cu 4-0 în ultimul meci. Ne așteaptă un meci greu, dar avem un grup puternic și sunt convins că vom obține un rezultat pozitiv, iar acasă ne vom califica.

(n.r - întrebat dacă și el crede că Universitatea Craiova are cel mai puternic lot, iar adversarelor le va fi greu să îi oprească) Și eu sunt de aceeași părere. Avem un lot foarte numeros, valoros. Fiecare jucători care intră încearcă să ne ajute și sunt mândru de fiecare coleg pe care îl am", a spus Ștefan Baiaram.

Universitatea Craiova se pregătește acum de duelul cu Levski Sofia, din turul 2 preliminar UCL. Manșa tur, din Bulgaria, este programată miercuri, de la ora 20:30, în timp ce returul se va disputa în Bănie, pe 29 iulie.