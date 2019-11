Rugbystul australian Israel Folau crede ca incendiile din tara sa sunt pedeapsa lui Dumnezeu pentru legalizarea casatoriilor gay

Australianul a facut afirmatia in cadrul unei predici de la biserica unde merge.

Jucatorul de rugby Israel Folau este de parere ca incediile care au cuprins Australia sunt cauzate de Dumnezeu, pentru ca in tara lui au fost legalizate avortul si casatoriile intre gay.

"Au legalizat casatoriile intre persoane de acelasi sex... mergand impotriva legilor lui Dumnezeu. Avortul, este OK acum sa ucizi prunci, copii nenascuti si ei considera ca este OK. Priviti cat de repede ard acesti arbusti! Aceste secete, toate aceste lucruri au venit intr-o scurta perioada de timp. Credeti ca e o coincidenta? Ceea ce vedeti in lume este doar o mica parte din judecata Domnului. Stirile arata ca aceste incendii sunt cele mai grave văzute in Australia. Nu au vazut nimic! Domnul ne vorbeste, iti vorbeste pentru a te cai si pentru a te intoarce de la asta", a spus Folau intr-o predica pe care a tinut-o la Biserica lui Iisus Hristos din Kenthurs.

Fundasul in varsta de 30 de ani a fost criticat in mai multe randuri pentur afirmatiile sale, iar in luna aprilie, Federatia Australiana de Rugby i-a reziliat contractul de jucator profesionist. Din cauza acestei masuri, el a ratat Cupa Mondiala din Japonia.

Israel Folau este unul dintre cei mai cunoscuti jucatori de rugby din Australia, in 2019 doborand recordul pentru cele mai multe eseuri inscrise in istoria Super Rugby.