Toader a facut infarct in timp ce se afla la Peris, alaturi de mai multi prieteni.

Marcel Toader (56 de ani) a fost unul dintre cei mai buni rugbysti ai generatiei sale. Toader are 3 titluri de campion cu Steaua. La nationala, are 30 de meciuri. In tricoul Romaniei, Toader a jucat si la Cupa Mondiala din 1987.



Nascut la Oltenita, Toader a jucat inclusiv in victoria cu 12-6 a Romaniei din Franta, de pe 27 aprilie 1990.