Chester Williams, omul care a facut-o campioana pe Timisoara la rugby, inmormantat la Cape Town. VIDEO

Fostul antrenor de la Timisoara Saracens a facut infarct la 49 de ani.

Chester Williams, legenda sud-africana din rugby, a fost inmormantat cu fast la Cape Town in Africa de Sud. Ca jucator, Williams a rescris istoria in rugby: a fost singurul jucator de culoare din echipa sud-africana ce a cucerit Cupa Mondiala in 1995. Ca antrenor, Chester Williams a cucerit titlul de campion in Romania cu Timisoara Saracens de trei ori, ultima data in 2018. Titlul cucerit de Timisoara cu Chester Williams pe banca a fost primul dupa o pauza de 40 de ani. Legenda sud-africana a facut parte si din staff-ul lui Dinamo.

Este al cincilea jucator din echipa castigatoare a Cupei Mondiale din 1995 care moare, dupa Small, antrenorul Kitch Christie, Ruben Kruger si Joost van der Westhuizen.