Noua Zeelanda castiga bronzul! All Blacks a facut instructie cu Tara Galilor in finala mica a Cupei Mondiale de Rugby

Noua Zeelanda a dominat finala de la Tokyo

Nationala Noii Zeelande a castigat finala mica a Cupei Mondiale de Rugby, dupa ce a invins Tara Galilor, pe stadionul din Tokyo, scor 40-17.

Dupa marea dezamagire din semifinale, cand au fost invinsi de Anglia cu 19-7, jucatorii All Blacks s-au regrupat si au facut instructie cu Tara Galilor, intr-un meci pe care l-au controlat de la un capat la celalalt. Primele doua incercari au fost marcate rapid de All Blacks, 14-0 dupa doar 15 minute. Galezii au redus din difereta, dar nu pentru mult timp, echipele intrand la cabine cu scorul de 28-10. Neo-zeelandezii nu s-au relaxat nici dupa pauza, marcand din nou doua eseuri. Scor final 40-17.

Este a 31-a victorie consecutiva a Noii Zeelande impotriva Tarii Galilor, ultima infrangere fiind in 1953.

Finala mica de vineri a fost ultimul meci pentru legendarul antrenor Steve Hansen, dupa 7 ani de cand a fost numitla carma All Blacks, dar si pentru selectionerul galezilor, neo-zeelandezul Warren Gatlan, la conducerea caruia Tara Galilor a castigat 4 titluri in Six Nations, 3 Grand Slam-uri si a bifat 2 semifinale la Cupa Mondiala.

Sambata are loc finala mare a Cupei Mondiale de Rugby, intre Anglia si Africa de Sud, de la 11 ora Romaniei.