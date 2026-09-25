Sâmbătă, de la ora 15:00, Dinamo și SCM USV Timișoara joacă finala Ligii de Rugby.

Echipa din Ștefan cel Mare are 17 titluri de campioană, în timp ce bănățenii au triumfat de 7 ori.

Dinamo și Timișoara înaintea finalei

”15 pentru istorie! 23 pentru victorie!

Sâmbătă nu jucăm doar un meci, jucăm o finală! Fiecare antrenament, fiecare picătură de transpirație și fiecare sacrificiu din acest sezon se reduc la aceste 80 de minute.

Primul 15 care intră pe teren poartă pe umeri pasiunea tuturor dinamoviștilor. Înaintarea este zidul nostru de neclintit, gata să domine fiecare grămadă și margine, iar linia de “treisferturi” aduce viteza, viziunea și execuția chirurgicală!

Ne vedem SÂMBĂTĂ, la ORA 15:00, pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf! Avem nevoie de vocea voastră, de energia voastră și de zidul roș-alb din tribune.

Totul pe teren, pentru emblemă, pentru suporteri, pentru titlu!

Hai Dinamo! ⚪️🔴”, a postat pagina oficială Dinamo Rugby, care a anunțat și primul ”15” pentru finala de sâmbătă: