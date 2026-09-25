LIVE VIDEO Dinamo sau Timișoara? Titlul de campioană a României se decide în finala de pe ”Arcul de Triumf”
Marea finală a Ligii de Rugby se dispută sâmbătă, de la ora 15:00.
Sâmbătă, de la ora 15:00, Dinamo și SCM USV Timișoara joacă finala Ligii de Rugby.
Echipa din Ștefan cel Mare are 17 titluri de campioană, în timp ce bănățenii au triumfat de 7 ori.
Dinamo și Timișoara înaintea finalei
”15 pentru istorie! 23 pentru victorie!
Sâmbătă nu jucăm doar un meci, jucăm o finală! Fiecare antrenament, fiecare picătură de transpirație și fiecare sacrificiu din acest sezon se reduc la aceste 80 de minute.
Primul 15 care intră pe teren poartă pe umeri pasiunea tuturor dinamoviștilor. Înaintarea este zidul nostru de neclintit, gata să domine fiecare grămadă și margine, iar linia de “treisferturi” aduce viteza, viziunea și execuția chirurgicală!
Ne vedem SÂMBĂTĂ, la ORA 15:00, pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf! Avem nevoie de vocea voastră, de energia voastră și de zidul roș-alb din tribune.
Totul pe teren, pentru emblemă, pentru suporteri, pentru titlu!
Hai Dinamo! ⚪️🔴”, a postat pagina oficială Dinamo Rugby, care a anunțat și primul ”15” pentru finala de sâmbătă:
”🔥 ONE DAY TO GO! 🔥
Mai este doar o zi până la MAREA FINALĂ! 🏆💜
Mâine, Leii Banatului intră pe teren pentru ultimul și cel mai important meci al sezonului.
🏉 SCM USV Timișoara 🆚 CS Dinamo București
📅 Sâmbătă, 26.09.2026
⏰ Ora 15:00
🏟️ Stadionul Arcul de Triumf, București
O echipă. Un oraș. Un singur obiectiv.
Până la capăt! 💜🦁”, a postat astăzi și SCM USV Timișoara - Rugby.
Cine este ”Messi” de la Dinamo. Vine din Argentina și stăpânește mingea ”impecabil”
”Dinamoviștii au propriul lor „Messi”!
Argentinianul Octavio Gelos a demonstrat că tehnica sud-americană se păstrează intactă, indiferent de sport.
Jucătorul nostru a câștigat concursul de „duble” cu mingea de rugby, uimind pe toată lumea cu un control impecabil💪⚪️🔴!”, postase aceeași pagină Dinamo Rugby înaintea semifinalei câștigate cu CSM Știința Baia Mare, scor 39-20.
Clasamentul final al sezonului regulat din Liga de Rugby
1. SCM USV Timişoara 46 puncte
2. CS Dinamo Bucureşti 45
3. CSM Ştiinţa Baia Mare 43
4. Steaua 32
5. CS Rapid 31
6. CS Universitatea ELBI Cluj 10
7. Rugby Club Gura Humorului 0
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