CS Dinamo Bucureşti a făcut un pas mare spre grupele FIBA Europe Cup la baschet masculin, după ce a învins în deplasare formaţia kosovară KB Peja, cu scorul de 96-58 (27-11, 14-18, 27-12, 28-17), miercuri seara, în prima manşă a turului preliminar.

Dinamo s-a impus la o diferenţă (38 de puncte) care face ca returul să fie o formalitate.

De la învingători s-au remarcat DJ Burns (foto), cu 16 puncte, 11 recuperări, 5 pase decisive, Derrick Marks, cu 16 p, 4 rec, 5 pd, Rostyslav Novitskyi, cu 15 p, 3 rec, Anthony Roberts, cu 11 p, Ousmane Drame, cu 10 p, 8 rec, Ştefan Grasu, cu 11 p, 3 rec.

De la kosovari, evoluţii bune au avut Xavier Johnson, cu 11 p, 7 rec, şi Robert Smith, 11 p, 3 rec, 4 pd.