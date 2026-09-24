VIDEO Dinamo și-a nimicit adversara și grupele Europe Cup sunt aproape! DJ Burns, omul cu Metallica, a fost MVP

Dinamo și-a nimicit adversara și grupele Europe Cup sunt aproape! DJ Burns, omul cu Metallica, a fost MVP Baschet
SPORT.RO
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Victorie mai mult decât clară pentru echipa din Ștefan cel Mare, 96-58 în Kosovo cu KB Peja.

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Dinamocs dinamo bucurestiDJ BurnsDerrick MarksRostyslav NovitskyiStefan Grasu
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CS Dinamo Bucureşti a făcut un pas mare spre grupele FIBA Europe Cup la baschet masculin, după ce a învins în deplasare formaţia kosovară KB Peja, cu scorul de 96-58 (27-11, 14-18, 27-12, 28-17), miercuri seara, în prima manşă a turului preliminar.

KB Peja - Dinamo 58-96

Dinamo s-a impus la o diferenţă (38 de puncte) care face ca returul să fie o formalitate.

De la învingători s-au remarcat DJ Burns (foto), cu 16 puncte, 11 recuperări, 5 pase decisive, Derrick Marks, cu 16 p, 4 rec, 5 pd, Rostyslav Novitskyi, cu 15 p, 3 rec, Anthony Roberts, cu 11 p, Ousmane Drame, cu 10 p, 8 rec, Ştefan Grasu, cu 11 p, 3 rec.

De la kosovari, evoluţii bune au avut Xavier Johnson, cu 11 p, 7 rec, şi Robert Smith, 11 p, 3 rec, 4 pd.

Manşa secundă se va juca la Bucureşti, pe 30 septembrie.

În cazul în care va câştiga această dublă, CS Dinamo va juca în Grupa B, alături de Patrioti Levice (Slovacia), BC Oostende (Belgia), NHSZ-Szolnoki Olajbanyasz (Ungaria), FIATC Girona (Spania), Zastal Zielona Gora (Polonia).

”BASCHET. Demonstrație de baschet în deplasarea de la Peja. Dinamo a dat tonul partidei, s-a distanțat devreme și s-a dezlănțuit după pauză, pentru o victorie la scor.

💪Suntem deja cu un picior în grupele FIBA Europe Cup.

📊 DJ Burns și Derrick Marks au fost principalii realizatori cu câte 16 puncte fiecare, urmați de Rostyslav Novitskyi cu 15.

Manșa retur are loc la București în 30 Septembrie”, a notat și CS Dinamo București.

Alte două echipe româneşti vor juca în grupele FIBA Europe Cup, notează Agerpres: CSM CSU Raiffeisen Oradea, în Grupa H, alături de Fribourg Olympic Basket (Elveţia), VEF Riga (Letonia), Mykonos BC (Grecia), Lokomotiv Plovdiv (Bulgaria) şi câştigătoarea barajului dintre BC Parnu (Estonia) şi Neftci Baku SC (Azerbaidjan), şi SCM Universitatea Craiova, în Grupa C, alături de Sporting Lisabona (Portugalia), BC Rilski Sportist (Bulgaria), Kolossos H Hotels (Grecia), Esenler Erokspor (Turcia) şi Gence BC (Azerbaidjan).

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