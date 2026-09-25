VIDEO EXCLUSIV Încă o revenire spectaculoasă la FCSB, după sosirea lui Reghecampf? "El e talismanul echipei"

Încă o revenire spectaculoasă la FCSB, după sosirea lui Reghecampf? &quot;El e talismanul echipei&quot; Superliga
SPORT.RO
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Laurențiu Reghecampf (41 de ani) s-a întors la FCSB, iar joi a susținut o conferință de presă și a condus primul antrenament.

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Aflat la al treilea mandat din carieră la FCSB, Reghecampf vine la echipă cu doi colaboratori, secundul Viorel Dinu și preparatorul fizic Adrian Popa. Din vechiul staff au rămas Lucian Filip, Alin Stoica, Thomas Neubert, Marius Popa și Ionuț Zottu.

Răzvan Raț și Ciprian Marica cred că Mihai Pintilii ar trebui să revină la FCSB, în staff-ul lui Reghecampf

La FCSB ar putea reveni în curând și Mihai Pintilii, care a demisionat recent de la Levadiakos. Dublul campion al României din postura de secund al lui Elias Charalambous este considerat "talismanul" echipei de către fostul internațional Răzvan Raț.

"Pintilii nu a semnat? El e talisman. Mă refer la faptul că a avut rezultate acolo. A câștigat două titluri. E un băiat super, cred că s-ar mula pe oricine ar fi. Ar avea sens. Oricum ar fi, Pintilii știe cu ce se mănâncă FCSB în ultimii trei ani și are tot sensul să vină secund. Ar fi un plus valoare în staff-ul echipei", a spus Răzvan Raț, la VOYO Sport Live.

De asemenea, Ciprian Marica crede că o eventuală revenire a lui Pintilii în staff-ul tehnic de la FCSB ar fi o mână de ajutor și pentru Laurențiu Reghecampf.

"Le-a mers bine cu doi antrenori, au câștigat două campionate. Sunt curios, oare ar putea lucra cu Reghe? E băiat bun. A fost acolo, cunoaște jucătorii, cu toate că sunt mulți noi. Când ai un secund bun în care ai încredere, poți să-l lași să lucrezi pe diverse compartimente. Pinti a lucrat cu mare parte dintre jucători și știe cum să intre în grații. Ar fi un ajutor pentru Reghe să-i dea un imbold și să-i spună Uite, fii atent, cu ăștia ne purtăm așa, cum ăștia am întâmpinat problemele astea. Până la venirea lui Pinti, Reghe are o misiune interesantă", a spus și Ciprian Marica, la VOYO Sport Live.

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Ce a spus Laurențiu Reghecampf despre varianta Pintilii la FCSB

Noul antrenor al FCSB-ului și-a anunțat deja colaboratorii și a spus că nu se pune problema, în momentul de față, ca fostul mijlocaș să revină la fosta campioană a României.

"Noi am anunțat foarte clar. Cu mine vor veni Dinu Viorel și Adrian Popa plus cei care sunt acum în staff-ul tehnic. Când eu am avut o discuție cu patronul, Pinti era angajat la echipa lui. 

N-am discutat niciodată cu el acest lucru. Nu cred că este cazul în momentul de față. Dacă vom avea nevoie de cineva, cu siguranță vom apela la oameni care cunosc echipa și fac parte din tradiția acestei echipe”, a spus Laurențiu Reghecampf, la conferința de presă.

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