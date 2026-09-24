În cursul zilei de joi, antrenorul s-a întors în țară din Tunisia, acolo unde o pregătea pe Esperance Tunis, și a susținut primul său antrenament la FCSB. Înainte de a face cunoștință cu jucătorii, Reghecampf a susținut o conferință de presă în care a lămurit cele întâmplate în ultimele zile.

După ce actele au fost semnate, Becali trebuie să plătească acum datoria care l-a ținut ”blocat” pe Reghecampf în fotbalul românesc, în valoare de 150.000 de euro către Universitatea Craiova.

Inițial, suma cerută de Universitatea Craiova pentru Reghecampf era de 300.000 de euro, în care se încadrează 200.000 de euro pentru contractul său și 100.000 de euro pentru unul dintre secunzii săi, dar antrenorul a plătit o parte bună din această sumă.

Gigi Becali anunță: ”Acum 10 minute am semnat contractul”

”Acum 10 minute am semnat contractul. Cum să plătesc datoria înainte să fac un contract? În contractul pe care-l fac, scriu acolo. Fac un contract cu Reghe și acolo scrie că suma pe care o are el de dat la Craiova o plătește FCSB și cu asta basta.

Suma va fi virată la Craiova, acum nu e timp, deci probabil luni. Dacă se face electronic poate să se facă și azi plata. În contractul ăla scrie că se achită datoria și mergem și cu ordinul de plată. Orice lucru pe care vrei să-l faci, îl faci. Orice chestiune se stinge. Mergem la Comisii și vedem ce zice Comisia. Păi, cum? Tu nu vrei banii?

Eu știu că Reghe are o hotărâre de plată de 150 de mii de euro și mai știu că o să o plătesc eu. Când zic că o plătesc, păi, eu o plătesc. Mai zic unii cu banii în rate. Păi, mie nu-mi place să plătesc banii în rate. Am de dat banii, o să-i dau, ce mai vrei? Mi se pare că există și o înțelegere de rate, dar uite că-i iei pe toți”, a spus Becali, la Digi Sport.

Laurențiu Reghecampf și-a dat acordul încă de duminică pentru revenirea la FCSB, însă au apărut probleme la rezilierea înțelegerii cu Esperance Tunis, formație cu care se afla sub contract.

Până la urmă, Reghecampf a reușit să își rezilieze pe cale amiabilă înțelegerea cu gruparea din Tunisia. Amenințat în primă fază cu un litigiu la FIFA, antrenorul va plăti despăgubiri în valoare de 150.000 de euro, echivalentul a trei salarii.

Reghecampf o va prelua pe FCSB de pe locul 11 în Superliga, cu doar 12 puncte acumulate în primele 10 etape. Distanța față de liderul Dinamo este acum de 11 puncte.