Ieri, pe terenul ”Piți Varga” din Ștefan cel Mare, CS Dinamo a câștigat cu 4-2 derby-ul cu FCSB, contând pentru etapa a noua din Liga de Tineret.

CS Dinamo - FCSB 4-2

Cătălin Damaschin (30), Andrei Ștefănoaia (59), Alexandru Stoian (83) și David Sava (89) au marcat pentru CS Dinamo, în timp ce pentru FCSB au punctat Robert Pricop (49) și David Avram (75).

Printre titularii lui CS Dinamo s-au numărat... Alexandru Stoian (fundaș) și Mihai Popescu (atacant), nume identice cu cele ale jucătorilor de la prima echipă a lui FCSB.

Ionuț Badea, antrenorul lui CS Dinamo, unul dintre cei 4 Ionuț din conducerea clubului

Iar pe banca tehnică a echipei din Ștefan cel Mare figurează ca antrenor principal nimeni altul decât Ionuț Badea.

Fostul secund de la naționala României este în prezent director tehnic la CS Dinamo, acolo unde colaborează cu... Ionuț Popa, Ionuț Lupescu și Ionuț Chirilă.