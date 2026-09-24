România și Suedia se întâlnesc la Solna, pe ”Strawberry Arena”, în primul meci din noua ediție UEFA Nations League. Cele două naționale fac parte din Grupa 4 a urnei valorice ”B”, alături de Bosnia și Polonia.

Gică Hagi a stabilit primul ”11” al României cu Suedia: ”El va fi titular în atac”

Joi seară a avut loc și conferința de presă premergătoare meciului cu Suedia susținută de selecționerul Gheorghe Hagi care, printre altele, a transmis faptul că are de câteva zile în minte un prim ”11” pentru duelul de la Solna.

Chiar dacă nu a dat detalii multe despre formula de start, Hagi a mărturisit că Louis Munteanu va fi titular în atacul tricolorilor

”Am echipa de start în minte de vreo trei zile, am antrenat-o. Nu pregătesc surprize, o echipă va juca mâine, când mergem acasă va juca altă echipe, avem patru meciuri și trebuie să împărțim efortul pentru ei, de-asta am luat 32 de jucători, mâine va fi o echipă, apoi voi face alta în România, când vom juca cu Bosnia.

Louis Munteanu va fi titular, nu contează cine va juca, important e ca cei care o fac să joace foarte bine. Cred că e o echipă omogenă, încercăm să păstrăm cât putem formațiile cu Georgia și Țara Galilor, însă intregându-i și pe Radu, Rațiu, Man sau Bancu”, a spus Gheorghe Hagi la conferința de presă.

După meciul cu Suedia, România le va întâlni pe Bosnia (28 oct.), Polonia (2 oct.) și iar Suedia (5 oct.). Toate confruntările vor fi de la 21:45 în zilele respective și vor putea fi urmărite în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.