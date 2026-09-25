România va debuta în Grupa 4 din Liga B a Nations League într-un meci în deplasare la Suedia, într-o grupă din care „tricolorii” le vor întâlni și pe Polonia și Bosnia.

Partida Suedia - România, din prima rundă de Nations League, va avea loc vineri, de la ora 21:45 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

În ziua meciului Suedia - România din Liga Națiunilor, Răzvan Raț și Cristian Pulhac sunt invitații lui Cristian Pintea la VoyoSport Live, de la ora 16:00.

Cristi Pulhac a spus cum ar putea România să o surprindă pe Suedia

Fostul jucător al lui Dinamo, care are trei meciuri jucate în tricoul echipei naționale, este de părere că Suedia ar putea considera partida cu România un meci fără mare miză.

Cristi Pulhac a explicat faptul că România ar putea să își dorească mai mult locul de baraj pentru Campionatul European oferit de o eventuală evoluție bună în grupa din Nations League, în timp ce suedezii ar putea să se bazeze mai multe pe partidele din preliminariile EURO 2028.

„Hai să o luăm și altfel, ei au niște jucători care teoretic sunt mult mai buni ca ai noștri, dar hai să vedem dacă Suedia este interesată de această competiție.

Nations League a fost gândită ca să înlocuiască meciurile amicale, faptul că ea îți dă o șansă să joci în baraj ca să joci la EURO 2028, e o șansă pentru unele echipe. Nu știu dacă pentru ei e un interes la fel de mare meciul cu noi, cum e pentru noi meciul cu ei.

Singura noastră șansă pentru noi este ca ei să ia de sus meciul ăsta, pentru că au niște jucători acolo care sunt plictisiți de fotbal, în sensul bun. Sunt niște jucători care joacă la niște echipe mari, știu ce înseamnă presiunea. Ei au jucat niște derby-uri pe care le urmărește tot globul, așa că nu cred că va atât de important pentru ei meciul cu noi, cum e pentru noi”, a spus Cristi Pulhac, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.