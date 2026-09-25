EXCLUSIV „Singura șansă!” Cum o poate surprinde România pe Suedia

„Singura șansă!” Cum o poate surprinde România pe Suedia Nations League
SPORT.RO
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Cristi Puhac a analizat șansele României înaintea meciului cu Suedia.

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RomaniaSuediaCristi PulhacGica HagiNations League
Din articol

România va debuta în Grupa 4 din Liga B a Nations League într-un meci în deplasare la Suedia, într-o grupă din care „tricolorii” le vor întâlni și pe Polonia și Bosnia.

Partida Suedia - România, din prima rundă de Nations League, va avea loc vineri, de la ora 21:45 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

În ziua meciului Suedia - România din Liga Națiunilor, Răzvan Raț și Cristian Pulhac sunt invitații lui Cristian Pintea la VoyoSport Live, de la ora 16:00.

Cristi Pulhac a spus cum ar putea România să o surprindă pe Suedia 

Fostul jucător al lui Dinamo, care are trei meciuri jucate în tricoul echipei naționale, este de părere că Suedia ar putea considera partida cu România un meci fără mare miză.

Cristi Pulhac a explicat faptul că România ar putea să își dorească mai mult locul de baraj pentru Campionatul European oferit de o eventuală evoluție bună în grupa din Nations League, în timp ce suedezii ar putea să se bazeze mai multe pe partidele din preliminariile EURO 2028.

„Hai să o luăm și altfel, ei au niște jucători care teoretic sunt mult mai buni ca ai noștri, dar hai să vedem dacă Suedia este interesată de această competiție. 

Nations League a fost gândită ca să înlocuiască meciurile amicale, faptul că ea îți dă o șansă să joci în baraj ca să joci la EURO 2028, e o șansă pentru unele echipe. Nu știu dacă pentru ei e un interes la fel de mare meciul cu noi, cum e pentru noi meciul cu ei.

Singura noastră șansă pentru noi este ca ei să ia de sus meciul ăsta, pentru că au niște jucători acolo care sunt plictisiți de fotbal, în sensul bun. Sunt niște jucători care joacă la niște echipe mari, știu ce înseamnă presiunea. Ei au jucat niște derby-uri pe care le urmărește tot globul, așa că nu cred că va atât de important pentru ei meciul cu noi, cum e pentru noi”, a spus Cristi Pulhac, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1

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Programul României în Liga Națiunilor - meciurile din septembrie și octombrie

Vineri, 25 septembrie: 

  • Suedia – România (Strawberry Arena)

Luni, 28 septembrie: 

  • România – Bosnia și Herțegovina (Arena Națională) FĂRĂ SPECTATORI

Vineri, 2 octombrie: 

  • Polonia – România (Stadion Narodowy) 

Luni, 5 octombrie: 

  • România – Suedia (Arena Națională)

Lotul convocat de Hagi pentru primele patru meciuri din Liga Națiunilor

PORTARI

Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

MIJLOCAȘI

Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0);

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2), Denis DRĂGUȘ (FCSB, 28/7) - ACCIDENTAT.

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