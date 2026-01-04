SCM Timişoara a obţinut victoria duminică, în primul meci din 2026 din Liga Naţională de baschet masculin, cu Rapid Bucureşti, în etapa a 15-a. Trei meciuri s-au jucat şi în prima etapă din 2026 la feminin.
SCM Timişoara a câştigat, pe teren propriu, cu scorul de 87-78 (42-39).
În etapa a 15-a, prima din 2026 şi ultima a turului, se mai joacă partidele:
SCMU Craiova – Petrolul Ploieşti, CSU Sibiu – Corona Braşov, Steaua Bucureşti – CSO Voluntari, CSM Târgu Mureş – FC Argeş Piteşti, Dinamo Bucureşti – CS Vâlcea.
S-au reluat campionatele de baschet masculin și feminin: scoruri-monstru!
Meciul dintre CSM Galaţi – CSM Oradea, scor 76-109, s-a jucat în devans, anul trecut, în 24 noiembrie 2025.
Etapa a 16-a programează partide între 10-12 ianuarie.
La feminin s-au disputat trei partide, tot duminică, în cadrul etapei a 12-a: CSU Braşov – Agronomia Bucureşti 29-100, Poli Timişoara – Rapid Bucureşti 32-128 şi Sepsi Sfântu Gheorghe – Baschet Arad 89-77, scrie news.ro.
În devans, s-a jucat meciul Sportul Studenţesc – ”U” Cluj, scor 45-74.
Luni se va juca restanţa din etapa a 9-a, dintre CSU Braşov – Baschet Arad, iar apoi urmează meciurile din etapa a 13-a, în 10 ianuarie, mai informează sursa citată.
Baschetbalistul Ștefan Grasu de la Dinamo, invitat la Poveștile Sport.ro