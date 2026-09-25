FCSB a primit interdicție la transferuri de la FIFA

Conform portalului FIFA, la data de 23 septembrie, FCSB a intrat pe lista cluburilor care au interdicție la înregistrarea noilor jucători. Pedeapsa se întinde pe următoarele trei ferestre de mercato.

Cluburile aflate în această situație nu mai au posibilitatea să înregistreze jucători noi. A fost și cazul lui CFR Cluj în această lună, însă formația din Gruia a scăpat în timp record de toate litigiile și a putut înregistra noii jucători chiar în ultima zi a ferestrei de mercato.