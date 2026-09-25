FCSB a primit interdicție la transferuri de la FIFA
Conform portalului FIFA, la data de 23 septembrie, FCSB a intrat pe lista cluburilor care au interdicție la înregistrarea noilor jucători. Pedeapsa se întinde pe următoarele trei ferestre de mercato.
Cluburile aflate în această situație nu mai au posibilitatea să înregistreze jucători noi. A fost și cazul lui CFR Cluj în această lună, însă formația din Gruia a scăpat în timp record de toate litigiile și a putut înregistra noii jucători chiar în ultima zi a ferestrei de mercato.
William Baeten ar fi reclamat FCSB la FIFA
Motivul sancțiunii primite de FCSB ar avea legătură cu William Baeten. Fostul fotbalist belgian al formației roș-albastre ar fi fost cel care a reclamat FCSB la FIFA pentru încasarea unor restanțe financiare, scrie Fanatik.
Baeten a fost jucătorul lui FCSB în sezonul 2024/2025. A petrecut ulterior câteva luni în Albania, la Flamurtari, iar din iulie 2026 este jucătorul kosovarilor de la FC Drita.
În cazul în care FCSB va achita datoriile respective către Baeten, interdicția la transferuri va fi ridicată de FIFA.